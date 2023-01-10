На «Госуслугах» запустили регистрацию ребенка по месту жительства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале «Госуслуги» появилась возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ. Этой услугой уже воспользовались шесть тысяч семей по всей России. Как пояснили в министерстве, зарегистрировать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей, который должен направить заявление. МВД рассматривает подобные запросы в течение шести рабочих дней.

Зарегистрировать ребенка по месту жительства стало гораздо проще. Подать заявку родители теперь могут через «Госуслуги», — говорится в сообщении.

Для заявления нужны паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка или реквизиты актовой записи. Раньше оформить прописку ребенка можно было только в МФЦ, паспортном столе или МВД.

Глава Росреестра Олег Скуфинский ранее сообщил, что к 2025 году срок регистрации недвижимости (кадастровый учет) и прав на жилье не будет превышать одного дня. Он подчеркнул, что информацию об объектах недвижимости можно будет получить в течение одной минуты. По словам Скуфинского, на текущий момент срок регистрации прав и кадастрового учета составляет около двух дней.

Он добавил, что Росреестр разрабатывает Единую цифровую платформу пространственных данных, в которую входят сервисы, позволяющие получать информацию за максимально короткие сроки. Скуфинский отметил, что сначала данная платформа будет тестироваться в регионах. Сперва она станет доступна в Краснодарском и Пермском краях, Республике Татарстан, а также в Иркутской области. Уже к 2024 году количество пилотных регионов увеличится до 20.