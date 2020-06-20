На «Госуслугах» появился сервис «Поступление в ВУЗ онлайн»

https://static.news.ru/photo/519f0b18-b2e3-11ea-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На едином портале госуслуг появился сервис с помощью которого абитуриенты смогут дистанционно подать документы в российские государственные вузы.

В Минкомсвязи РФ сообщили, что сервис позволит без личного посещения приёмных комиссий направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, отследить своё место в конкурсных списках, внести изменения в заявление, уведомить о согласии на зачисление и узнать о результатах поступления.

Чтобы подать документы в вузы, нужно в сервисе заполнить заявление о приёме, сопроводив его отсканированными или сфотографированными документами: копией аттестата об окончании школы, дипломами и свидетельствами, подтверждающими индивидуальные достижения.

В этом году оригинал аттестата можно принести в вуз уже после зачисления в течение первого года обучения. Ещё одним нововведением в этом году стала возможность подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Позднее результаты экзаменов будут автоматически переданы в вузы.

Все эти функции доступны из личного кабинета пользователя портала.

Как пишет РИА Новости, постепенно к суперсервису подключатся 54 российских вуза.

Ранее агентство RAEX опубликовало список ста лучших вузов России, большинство из них находятся в Москве (31 учебное заведение) и Санкт-Петербурге (11). Ещё по пять университетов из топа находятся в Томской и Московской областях. Лидерами рейтинга стали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». За ними следуют СПбГУ, НИУ ВШЭ и МГИМО, писал NEWS.ru.