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На «Госуслугах» появился сервис постановки на учёт по месту пребывания

13:22, 02 сентября 2021
На «Госуслугах» появился сервис постановки на учёт по месту пребывания Фото: АГН
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На портале госуслуг стал доступен цифровой сервис, позволяющий зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что теперь для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступит в личный кабинет пользователя в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Ожидается, что это позволит повысить качество и удобство услуги, а также сократит трудозатраты сотрудников МВД.

Ранее сообщалось, что автовладельцы могут обжаловать штраф ГИБДД через портал «Госуслуги»: ответ с результатами рассмотрения жалобы будет доступен в личном кабинете пользователя. За доставку штрафов в электронном формате будет отвечать «Почта России». Если у гражданина нет аккаунта или он не открывал сообщение в личном кабинете более семи дней, ему доставят бумажную версию постановления. Для подачи жалобы автовладельцу потребуется простая электронная подпись, которую автоматически получают пользователи портала «Госуслуги» с подтверждённой учётной записью.

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