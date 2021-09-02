На «Госуслугах» появился сервис постановки на учёт по месту пребывания

На портале госуслуг стал доступен цифровой сервис, позволяющий зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что теперь для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтверждённую учётную запись на портале госуслуг. Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступит в личный кабинет пользователя в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью. Ожидается, что это позволит повысить качество и удобство услуги, а также сократит трудозатраты сотрудников МВД.

Ранее сообщалось, что автовладельцы могут обжаловать штраф ГИБДД через портал «Госуслуги»: ответ с результатами рассмотрения жалобы будет доступен в личном кабинете пользователя. За доставку штрафов в электронном формате будет отвечать «Почта России». Если у гражданина нет аккаунта или он не открывал сообщение в личном кабинете более семи дней, ему доставят бумажную версию постановления. Для подачи жалобы автовладельцу потребуется простая электронная подпись, которую автоматически получают пользователи портала «Госуслуги» с подтверждённой учётной записью.