На «Госуслугах» могут ввести форму обратной связи по теме ЕГЭ Чернышенко: на «Госуслугах» могут внедрить обратную связь по поводу ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность получить обратную связь по теме ЕГЭ может появиться на портале «Госуслуги», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с главой Рособрнадзора Анзором Музаевым. По его словам, пользователи смогут оставлять предложения и замечания. Его слова приводятся на сайте кабмина.

Сейчас можно оставить предложения и замечания по теме ЕГЭ посредством обращения на горячую линию или в соцсети Рособрнадзора. Сегодня мы также предложили создать возможность получать обратную связь через «Госуслуги», — сказал вице-премьер.

Ранее стало известно, что депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Он может вступить в силу с 1 января 2025 года.

При этом член совета межрегионального профсоюза работников образования Всеволод Луховицкий предположил, что если в России полностью откажутся от ЕГЭ, мало кто останется работать в школе. Из-за постоянных изменений сотрудники образовательных учреждений могут отказаться от такой работы, людям нужна стабильность и определенность, пояснил он. Внесенный законопроект о замене ЕГЭ выпускными экзаменами несет неоднозначный характер из-за своей формулировки, кроме того, многие учителя и родители уже привыкли к такому экзамену и считают, что любые изменения только усугубят уже имеющиеся проблемы, подытожил он.