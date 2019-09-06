Сегодня, 6 сентября, в закрытом режиме должно состояться заседание суда, который может выпустить двух футболистов — Кокорина и Мамаева — по УДО. Похоже, что тюремная эпопея двух мастеров кожаного мяча всё-таки подходит к своему логичному завершению. Вряд ли суд откажет игрокам, что даже в тюремной робе играли в благотворительных матчах. Завершится процесс, который с лёгкой руки коллег-журналистов превратился в коктейль светско-тюремной хроники, которая по своему резонансу далеко вышла за рамки обычного освещения дела о злостном хулиганстве.

Конечно, сыграли своё роль и медийность бывших игроков сборной, молодых долларовых миллионеров, которые и до того олицетворяли для многих парадокс нашего профессионального спорта с явной переоценкой в твёрдой валюте реальных возможностей и способностей спортсменов, ставших, по сути, престижными игрушками нескольких наших концернов-спонсоров, устроивших гонку гонораров. А уж разнузданность поведения и демонстрация уверенности в собственной уникальности и безнаказанности добавили процессу над драчунами-игроками привкус высокого морализирования, выхода на обсуждение системы ценностей, которые должны быть в основе любого здорового общества.

На первый взгляд, процессу был придан воспитательный характер, он стал, по сути, лишним подтверждением того, что в обществе не должно быть неприкасаемых. Напрашивалась аналогия с делом Эдуарда Стрельцова, которого, как считали многие, посадили на приличный срок по весьма шаткому обвинению, не без личного вмешательства Никиты Хрущёва. Мол, коммунистический вождь приревновал Эдуарда к его поистине огромной славе и решил показать, кто в доме хозяин. А заодно на примере футбольной звезды преподнести предметный урок и всем тем, кто якобы возомнили себя чуть не богоизбранными, — популярным спортсменам, актёрам, музыкантам.

В некоторой степени действительно возникают аналогии той истории и с нынешним приключением Кокорина и Мамаева. Ведь изначально околофутбольная общественность была уверена в том, что если не непосредственно «Газпром», фактический владелец и спонсор «Зенита», то другие влиятельные силы хулиганов отмажут. Ну, в худшем случае отделаются они условными сроками. А то и вовсе тряхнут немалой мошной и добьются примирения сторон ещё до суда. Однако срок содержания под стражей игрокам неоднократно продлевали, а потом после реального приговора они отправились в реальный лагерь на отсидку. Правда, с учётом времени, проведённого в СИЗО, скорее символическую.

Сергей Лантюхов/News.ru

Тут же пошли разговоры о том, что попавший под их горячие руки и подвернувшийся в кафе стул чиновник Минпромторга по фамилии Пак оказался человеком влиятельным, со связями и непосредственным выходом на замминистра, который-де был вхож ещё с питерских времён к самой Валентине Матвиенко. А потому, мол, дело не дали спустить на тормозах.

Так или иначе, но дело вышло резонансным, предметный урок реально дан всем тем, кто считает себя незаменимым. И теперь остаётся только отслеживать финальный аккорд истории, начавшейся с нападения на вечерней столичной улице на шофёра некоей телеведущей. Будут ли хулиганов передавать с рук на руки с одного телевизионного ток-шоу на другое? Станут ли они звёздами бесконечных интервью, которые окончательно погрузят в туман обстоятельства столь всколыхнувшего общества дела? Или всё-таки будет проявлен взаимный такт и футболистам без излишней ажитации дадут возможность спокойно вернуться к обычной жизни — на поле или уже вне его?