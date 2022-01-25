На форуме в Москве обсудят пользу космической съёмки для бизнеса

На форуме «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» в Москве обсудят пользу космической съёмки для бизнеса. 27 января эксперты рассмотрят вопросы досудебного и судебного урегулирования конфликтов. Кроме того, специалисты обсудят использование цифровых сервисов для оценки углеродного воздействия бизнеса на окружающую среду, сообщает пресс-служба форума.

Для круглого стола «Космическая съемка в эпоху цифровой трансформации как инструмент досудебного урегулирования конфликтов и управления страховыми рисками» будет использована площадка Цифрового делового пространства. Модератором дискуссии станет генеральный директор ООО «Гринс» Ольга Гершензон, обсуждение пройдёт с 10:40 до 12:00 в лектории № 2.

Следует отметить, что космическая съёмка используется для контроля состояния посевов в сельском хозяйстве, помогает прогнозировать неблагоприятные погодные явления и оценивать нанесённый стихией ущерб. Она позволяет определять время для аграрных работ, рассматривать страховые случаи и оценивать риски.

Кроме того, с помощью космической съёмки можно контролировать территории на наличие домов, дорог и свалок, рассчитывать субсидии и выявлять неиспользуемые земли.

Также такой вид съёмки используется правоохранительными органами для получения данных, необходимых для расследований. Как подчёркивал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, космическая съёмка наиболее востребована при расследовании дел по экономическим, экологическим и коррупционным преступлениям.