На форуме «Армия-2023» покажут трофейную технику НАТО РИА Новости: трофейную технику НАТО покажут на форуме «Армия-2023»

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Трофейную технику НАТО планируется показать на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдет 14–20 августа в Кубинке, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его сведениям, среди образцов западной бронетехники точно будут боевые машины пехоты.

В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, — подчеркнул собеседник агентства.

Российские военные в зоне действия СВО смогли захватить ряд образцов техники, среди которых танки Leopard и AMX, боевые машины пехоты Bradley.

Примерно такая же техника представлена на передвижной выставке военных трофеев, открывшейся в Санкт-Петербурге на борту десантного корабля «Иван Грен». Во время показа посетители смогут увидеть подбитую иностранную технику, ознакомиться с украинской националистической литературой, а также другими трофеями с территории Украины.

Ранее сообщалось, что специалисты входящего в Ростех НПО «Высокоточные комплексы» исследовали шесть типов захваченных в ходе СВО западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Там отметили, что сотрудники Курганмашзавода изучают западную технику, находят слабые места и сильные стороны.