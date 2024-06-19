На фоне отравлений стало известно, сколько россиян едят покупные салаты KP.RU: 42% опрошенных россиян едят покупные салаты на фоне вспышки ботулизма

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На фоне вспышки ботулизма стало известно, что многие россияне едят покупные салаты, пишет KP.RU со ссылкой на проведенный опрос. Уточняется, что количество таких людей составляет 42%.

По данным издания, 35% из них все же отметили, что покупают такие готовые блюда только в крайних случаях. 7% проголосовавших поделились, что любят покупные салаты и регулярно их едят, поскольку это очень удобный тип питания.

Так как, в основном, ем я не дома, то салаты покупаю ежедневно. Беру разные, отравиться не боюсь, — рассказал один из респондентов.

Однако салаты являются одним из самых опасных продуктов из-за того, что продукты, которые в нем содержатся, термически не обрабатывают. Кроме того, при несоблюдении температурного режима особенно в жару ингредиенты, например соус, могут быстро испортиться.

Больше половины опрошенных россиян готовят салаты дома, так как не доверяют покупным, особенно в летний период.

Ранее стало известно, что все случаи массового отравления жителей России вызваны употреблением салата с фасолью от одного и того же производителя. Речь идет о компании «Локалкитчен». Уточняется, что компания также известна как «Кухня на районе». После употребления ее салата отравились жители Москвы, Нижегородской области и Казани.