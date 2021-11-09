На экс-главу структуры Роскосмоса завели дело о растрате

Главк СКР по Москве возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора подведомственного Роскосмосу ОАО «Корпорация Стратегические пункты управления» Владимира Полянского. Его подозревают в совершении растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, пишет «Коммерсант».
Компания, которую возглавлял Полянский, занимается созданием наземного оборудования для предстартовой подготовки ракет. По версии следствия, он в 2015 году вписал своё имя в группу изобретателей, разработавших устройство для образования аварийного выхода из шахт неглубокого заложения. После регистрации изобретения Роспатентом Полянский подписал указ о поощрении его авторов, и себя в том числе, и получил незаконно премию в размере 1,086 млн рублей.
Адвокат бывшего гендиректора Валерий Саркисов
По сведениям издания, Полянский несколько лет назад попадал под уголовное преследование. Его обвиняли в незаконной выплате самому себе «золотого парашюта» в размере 4,8 млн руб. Тогда он вернул деньги компании и отделался штрафом.
Ранее сообщалось, что замглавы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, которую проводил Роскосмос. Некоторое время назад в отношении него возбудили уголовное дело. Арустамова подозревают в получении взяток за финансирование работ, проводившихся строительной компанией «Респект-СМ».