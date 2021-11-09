На экс-главу структуры Роскосмоса завели дело о растрате

Главк СКР по Москве возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора подведомственного Роскосмосу ОАО «Корпорация Стратегические пункты управления» Владимира Полянского. Его подозревают в совершении растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, пишет «Коммерсант».

Компания, которую возглавлял Полянский, занимается созданием наземного оборудования для предстартовой подготовки ракет. По версии следствия, он в 2015 году вписал своё имя в группу изобретателей, разработавших устройство для образования аварийного выхода из шахт неглубокого заложения. После регистрации изобретения Роспатентом Полянский подписал указ о поощрении его авторов, и себя в том числе, и получил незаконно премию в размере 1,086 млн рублей.

Адвокат бывшего гендиректора Валерий Саркисов заявил , что уголовное преследование Полянского безосновательно и не имеет судебной перспективы. Он отметил, что его подзащитный ранее добровольно отказался от премий по почти двум десяткам запатентованных изобретений.

По сведениям издания, Полянский несколько лет назад попадал под уголовное преследование. Его обвиняли в незаконной выплате самому себе «золотого парашюта» в размере 4,8 млн руб. Тогда он вернул деньги компании и отделался штрафом.

Ранее сообщалось, что замглавы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марат Арустамов задержан по итогам внутренней проверки, которую проводил Роскосмос. Некоторое время назад в отношении него возбудили уголовное дело. Арустамова подозревают в получении взяток за финансирование работ, проводившихся строительной компанией «Респект-СМ».