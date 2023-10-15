На дорогах Приморья заметили бэтмобиль У Большого Камня в Приморье заметили похожий на бэтмобиль трицикл

Фото: Flickr/Derrich

Необычное транспортное средство заметили в окрестностях города Большой Камень в Приморском крае, пишет Telegram-канал «Владивосток № 1». Авторы канала назвали его бэтмобилем из-за схожести с машиной героя комиксов и фильмов Бэтмена.

Судя по видео, приморский бэтмобиль представляет собой модифицированный трицикл, задняя часть которого была взята от автомобиля, а руль — от байка.

Бэтмобиль является неотъемлемой частью вселенной Бэтмена. Во время съемок фильмов о супергерое в бэтмобиль превращали реальные автомобили, придавая им футуристический вид. Затем такие экземпляры продавались на аукционах. К примеру, бэтмобиль образца 1989 года можно было приобрести за $750 тысяч.

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