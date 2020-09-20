На доме покойного ведущего «Русского лото» могут повесить памятную табличку

Столичные власти готовы поддержать предложение об установке памятной таблички на доме, где жил покойный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов.
Он замечательный актёр. Он прекрасно окончил театральное училище им. Щукина. И до сегодняшнего дня он там преподавал <...>. Я думаю, если люди, которые живут в этом доме, выйдут с таким предложением, [Мосгордума поддержит эту инициативу], — заявил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
По его словам, такая табличка может появиться через 10 лет.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр и телеведущий Михаил Борисов, известный по программе «Русское лото», скончался на 72-м году жизни.