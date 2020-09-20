На доме покойного ведущего «Русского лото» могут повесить памятную табличку

https://static.news.ru/photo/a8bebe0c-fb27-11ea-8d97-fa163e074e61_660.jpg Михаил Борисов Фото: mihailborisov.ru

Столичные власти готовы поддержать предложение об установке памятной таблички на доме, где жил покойный ведущий «Русского лото» Михаил Борисов.

Он замечательный актёр. Он прекрасно окончил театральное училище им. Щукина. И до сегодняшнего дня он там преподавал <...>. Я думаю, если люди, которые живут в этом доме, выйдут с таким предложением, [Мосгордума поддержит эту инициативу], — заявил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, такая табличка может появиться через 10 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что актёр и телеведущий Михаил Борисов, известный по программе «Русское лото», скончался на 72-м году жизни.