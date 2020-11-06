На доме, где жил Жванецкий, установят памятную табличку

https://static.news.ru/photo/4c24f052-203a-11eb-9b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В Москве увековечат память писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Об этом рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям столичной думы Евгений Герасимов.

Он наше достояние и, конечно, будет отмечен и памятной табличкой на доме, — цитирует чиновника издание «Подъём».

Он добавил, что дума может поддержать и другие интересные предложения по этому вопросу.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет. Причина смерти пока не называется. В начале октября он объявил о прекращении концертной деятельности из-за ухудшения здоровья.

Как писал NEWS.ru, певица Алла Пугачёва назвала смерть сатирика невосполнимой утратой. Телеведущая Регина Дубовицкая, в свою очередь, отметила, что со смертью Жванецкого «ушла эпоха».