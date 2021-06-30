«На должном уровне»: Путин оценил работу Госдумы

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Государственная дума работала «на должном уровне». Он подчеркнул, что депутаты действовали в условиях пандемии коронавируса.

Парламент седьмого созыва работал не просто удовлетворительно, а на должном уровне, — сказал политик.

По его словам, результаты деятельности парламентариев соответствовали требованиям, предъявляемым ситуацией. Он уверен, что в том числе благодаря депутатам Россия прошла период пандемии коронавируса легче, чем другие страны.

Как известно, и это практически все признают, мы прошли самый острый участок [пандемии] гораздо мягче, с потерями, но гораздо мягче, чем во многих других странах. Это в том числе и благодаря работе депутатов Государственной думы, причём всех фракций, — отметил Путин.

17 июня Госдума VII созыва провела последнее заседание и завершила работу. Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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