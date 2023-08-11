На дочь Дмитрия Маликова подали в суд Mash: на дочь Дмитрия Маликова подали в суд из-за невыплаты 136 тысяч рублей

Фото: Соцсети

Стефания и Дмитрий Маликовы

Telegram-канал Mash сообщил, что на дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию подали в суд. По информации канала, ее обвинили в невыплате 136 тысяч рублей производству по пошиву одежды.

Mash сообщает, что весной 2022 года девушка открыла свою компанию одежды «Дрессбайстеша», пошив коллекции был поручен индивидуальному предпринимателю. По данным канала, бизнес оказался убыточным, несмотря на прибыль в размере 10 млн рублей.

Telegram-канал сообщает, что предприниматель, к которому обратилась Стефания, обвинил девушку в том, что она не доплатила 136 тысяч рублей, и подал в суд. По данным Mash, истец 10 лет назад отбывал наказание за хранение 10 килограммов гашиша.

Ранее стало известно, что российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera в Нью-Йорке и ее генерального менеджера Питера Гелба за отмененные концерты. Артистка требует компенсацию в размере $360 тысяч. Представители певицы заявили, что Metropolitan Opera использовала ее «в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.