На дне Курильского озера обнаружили тела пропавших на Камчатке туристов

Несколько тел туристов обнаружили спасатели на глубоководье Курильского озера рядом с корпусом вертолёта, потерпевшего крушение на Камчатке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Рядом с фюзеляжем вертолёта найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность, — отметил собеседник агентства.

Он не уточнил, сколько именно тел из оставшихся семи найдено. При этом подчёркивается, что всего за последние сутки обследовано 5 тысяч кв. м акватории Курильского озера и 26,9 тысячи кв. м дна.

Техника для глубоководных работ позволила обнаружить вертолёт на расстоянии около 500 м от берега и на глубине 110 м.

Ранее стало известно, что на месте крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке найдено тело одного из пассажиров. Вертолёт был обнаружен утром 13 августа на дне озера Курильское. У него отломана хвостовая часть, а остальной корпус цел. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолёта из воды.