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Скоростной режим изменился на Дмитровском шоссе за пределами МКАД, сообщили в «Центре организации дорожного движения».

По данным ЦОДД, изменения коснулись участка от МКАД до деревни Грибки. Теперь водители могут ездить по нему со скоростью 80 км/ч вместо 60 км/ч.

В сообщении уточняется, что скорость движения стала другой только на основном ходу — на дублёрах она осталась прежней.

На Дмитровском ш. за пределами МКАД изменили скоростной режим - от МКАД до д. Грибки в обе стороны теперь можно ехать со скоростью 80 км/ч вместо 60. Скорость увеличена только на основном ходу, на дублерах ограничение осталось прежним - 60 км/ч. pic.twitter.com/iXBJnZjb7J — ЦОДД (@gucodd) 1 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что ограничение скоростного режима до 80 км/ч на 21-м километре МКАД вблизи Каширского шоссе отменят. В ближайшее время знаки «80» уберут, а скоростной режим на участке восстановят до 100 км/ч. Нанесённые ранее шумовые полосы останутся, но водителей не будут штрафовать за превышение скорости на участке.