Скоростной режим изменился на Дмитровском шоссе за пределами МКАД, сообщили в «Центре организации дорожного движения».

По данным ЦОДД, изменения коснулись участка от МКАД до деревни Грибки. Теперь водители могут ездить по нему со скоростью 80 км/ч вместо 60 км/ч.

В сообщении уточняется, что скорость движения стала другой только на основном ходу — на дублёрах она осталась прежней.

Ранее News.ru писал, что ограничение скоростного режима до 80 км/ч на 21-м километре МКАД вблизи Каширского шоссе отменят. В ближайшее время знаки «80» уберут, а скоростной режим на участке восстановят до 100 км/ч. Нанесённые ранее шумовые полосы останутся, но водителей не будут штрафовать за превышение скорости на участке.

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