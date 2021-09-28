На что надеется американский агент

Гражданину четырёх государств Полу Уилану, приговорённому судом в июне прошлого года за шпионаж к 16 годам колонии строгого режима, опять не повезло. Верховный суд Мордовии отказался рассмотреть его просьбу об экстрадиции в США.

Напомним, что основанием для такого серьёзного приговора стало задержание в гостинице «Метрополь» бывшего морского пехотинца, зачастившего в Россию, сразу после получения им USB-флешки с кадровым составом учебного заведения одного из наших силовых ведомств.

Естественно, Уилан изначально утверждал, что стал жертвой провокации, поскольку-де ожидал видеть на этом носителе оцифрованные фотки своих прежних российских вояжей. Задержание Уилана тогда живо напомнило дело из далёких девяностых: арест американца Эдмонда Поупа, который был пойман с поличным в момент получения от научного сотрудника «Бауманки» документов по быстроходной торпеде «Шквал». И Поуп, и Уилан не являются кадровыми разведчиками и представляют разные этажи заокеанского бизнеса. Но мы помним, что и связником у вошедшего в анналы контршпионажа Олега Пеньковского, британского агента и полковника ГРУ, также был простой представитель английского делового сообщества.

Вот только попался Поуп в другую эпоху, когда российскому руководству очень хотелось нравиться американским партнёрам, в адрес которых оно постоянно посылало чуть ли не воздушные поцелуи. Поуп, получив по решению суда двадцать лет, сразу обратился с просьбой о помиловании к президенту Борису Ельцину. И вскоре с чистой совестью чартерным рейсом, оплаченным штатовским посольством, вылетел во Франкфурт.

Пол Уилан попался в эпоху крайнего охлаждения двусторонних отношений, а потому надеяться на бескорыстное помилование ему сложно. Вопрос стоит о возможном взаимном обмене заключёнными с Соединёнными Штатами. Вопрос этот поднимался и в ходе саммита в Женеве, но президенты дали понять, что специфика такого обмена будет прорабатываться.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Известно, что в России давно стремятся облегчить участь двух узников, наших соотечественников, ставших жертвами американского трансграничного правосудия. Лётчик Константин Ярошенко явно стал жертвой провокации штатовских спецслужб, которые якобы получили в Либерии у него согласие на транспортировку крупной партии наркотиков. И вот за такое толком не доказанное намерение он получил двадцать лет заключения. Причём в Либерии, то есть третьей стране, где его арестовали агенты ФБР.

Бизнесмен Виктор Бут задержан в Таиланде по обвинению в продаже оружия латиноамериканским партизанам, которые могли бы (опять!) его использовать против граждан США. Бут отсиживает срок в двадцать пять лет. Оба наших соотечественника уже провели в узилище по десять лет. Их апелляции были решительно отклонены.

Конечно, американский посол Джон Салливан может сколь угодно возмущаться по поводу «нетранспарентного процесса» над Уиланом, у которого есть американский паспорт, наряду с ирландским, английским и канадским. Но двойные западные стандарты давно стали общим местом в оценках деятельности стран с развитой демократией.

К слову, Уилан буквально на днях решил напомнить о себе, заявив о том, что его якобы ударил сотрудник колонии. Тут нельзя не процитировать Сергея Лаврова, рассказавшего в своё время, что в «Лефортово» американец угрожал охране применить против неё электродрель.

Тем не менее решение ВС Мордовии стало во многом индикатором, продемонстрировавшим степень продвижения сторон в вопросе обмена. И, судя по всему, компромисс ещё не достигнут.