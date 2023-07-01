На брянский поселок сбросили осколочные гранаты: как ВСУ атакуют РФ 1 июля На поселок под Брянском сбросили два боеприпаса, два села под Белгородом обстреляли из минометов, ПВО отразила удар по Бердянскому району

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины сбросили два боеприпаса ВОГ-17 на поселок Чернозёмный Городок Брянской области, передает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации ресурса, в результате атаки никто не пострадал. SHOT также пишет, что ВСУ обстреляли из минометов два села в Белгородской области. Минобороны данные сообщения не комментировало. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Брянской области

По данным SHOT, ВСУ попытались атаковать поселок Черноземный Городок в восьмом часу утра 1 июля двумя боеприпасами ВОГ-17, но безуспешно — никто не пострадал, разрушений не было.

Кроме того, 30 июня ВСУ обстреляли из минометов село Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Обошлось без пострадавших, передает Telegram-канал Mash. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Село находится в 15 километрах от монумента «Три сестры». Он был открыт в 1975 году в честь дружбы России, Украины и Белоруссии на стыке границ трех государств.

Фото: МО Украины

ВСУ открыли огонь по Белгородской области из минометов

Telegram-канал SHOT 1 июля также сообщил, что ВСУ атаковали два белгородских села с разницей в 10 минут. По информации ресурса, сначала по хутору Старый Волоконовского района прилетело пять мин калибра 82-мм — все произошло днем 30 июня, около 15 часов. Предположительно, огонь велся из села Бударки Харьковской области.

Спустя 10 минут семь таких снарядов упали на территории села Солнцевка, предположительно, из с. Пыльная Харьковской области.

В двух селах Белгородской области разрушений и пострадавших в результате атаки не было. Минобороны РФ данные сообщения не комментировало.

Как далеко от попавших под обстрел населенных пунктов до границы с Украиной

Поселок Чернозёмный Городок находится в 850 метрах от границы с Украиной. Хутор Старый и село Солнцева (оба населенных пункта относятся к Белгородской области) — в 350 метрах и в 500 метрах от границы с соседним государством соответственно.

О каких обстрелах сообщил губернатор Белгородской области Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 1 июля сообщил в своем Telegram-канале, что 30 июня ВСУ нанесли ряд ударов по региону.

Фото: vvgladkov/t.me

ПВО России отразила удар ВСУ по Запорожской области

— В Белгородском районе по селу Солнцевка выпустили семь артиллерийских снарядов, никто не пострадал, разрушений не было.— В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировали пять прилетов, пострадавших и разрушений не было.— В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпустили два минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — три. Из артиллерии открыли огонь по селу Новая Таволжанка — зафиксировали шесть прилетов, ни в одном населенном пункте пострадавших и разрушений не было.

ВСУ пытались нанести ракетный удар по Бердянскому району Запорожской области. Российская система ПВО сбила две украинские ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на региональные оперативные службы. По данным агентства, один из снарядов при падении разрушил сарай частного домовладения в селе Троицком.

«Около 08:40 <...> ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: сбиты две ракеты из двух. Одна, падая, разрушила сарай частного домовладения в селе Троицком», — говорится в сообщении.

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