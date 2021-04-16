«На борту порядок»: Рогозин рассказал о состоянии вернувшихся космонавтов

https://static.news.ru/photo/5afa6c94-9f4a-11eb-a6da-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о состоянии здоровья российских космонавтов, которые 17 апреля вместе с экипажем МКС вернулись на Землю. Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте.

В 07:55 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК «Союз МС-17». На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее, — написал Рогозин.

РОСКОСМОС/twitter.com

17 апреля космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс вернулись на Землю с Международной космической станции. Они приземлились на «Союз МС-17». Экипаж пробыл в космосе 184 суток и совершил посадку в степях Казахстана.

Ранее NEWS.ru писал, что Рогозин поделился первым снимком посадки космонавтов. На фото видно, что основной парашют спускаемого аппарата раскрылся.