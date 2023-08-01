На блогера Сашу Шпака завели дело о дискредитации армии

Сотрудники правоохранительных органов завели административное дело на блогера Сашу Шпака, его подозревают в дискредитации российской армии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации канала, сам Шпак с 2022 года проживает в Турции и выступает против проведения военной операции на Украине.

По данным «Осторожно, новости», протокол на блогера поступил на днях в Тверской районный суд Москвы. Шпака проверяют по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ). Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что рэпера Лигалайза (настоящее имя — Андрей Меньшиков) проверят на дискредитацию Вооруженных сил РФ после недавнего интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Утверждается, что в интервью хип-хоп исполнитель негативно высказывался о действиях ВС России, а также нелестно отзывался о российском президенте.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция проводит проверку в отношении блогера Александра Штефанова на предмет наличия в его публикациях призывов к терроризму. Основанием для проверки стала жалоба одного из подписчиков, которого возмутил размещенный на YouTube-канале Штефанова фильм «Обыкновенная денацификация».