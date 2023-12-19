Mash: на блогера Логетскую подали иск более чем на 200 млн рублей

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Telegram-канал Mash сообщает, что блогера Викторию Логетскую, известную также как «директор всех директоров», обвинили в мошенничестве на более чем 200 миллионов рублей. По данным канала, в числе тех, кто ей предъявляет претензии, бывшая супруга футболиста Мамаева Алана и бывший бойфренд Ольги Бузовой Денис Лебедев.

В октябре 2023 года они передали Логетской в общей сложности 5 млн рублей. Всего же блогер собрала с друзей и подруг сумму в 200 млн рублей. По словам пострадавших, Виктория обещала часть денег инвестировать, а часть — удачно поставить на бои, после чего вернуть с процентами. На какой срок ей отдавали деньги, не уточняется, однако через три месяца «инвесторы» забили тревогу. По информации канала, Логетская ответила им, что деньги находятся в обороте.

В итоге Алана Мамаева, как пишет Mash, уже подала иск на Логетскую. По информации канала, экс-бойфренд Бузовой тоже попал под подозрения, но сам Денис Лебедев утверждает, что он «наивный романтик», который стал жертвой Логетской и втянулся в махинации со ставками на бои.

Ранее заместитель руководителя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов напомнил, что применение блогерами мошеннических схем для ухода от уплаты налогов обернется для них уголовной ответственностью. Он также подчеркнул, что в некоторых ситуациях будет недостаточно просто выплатить требуемую сумму.