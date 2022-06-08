«На ближайшие 100 лет»: Герой России придумал название для СВО на Украине Герой России Липовой заявил, что СВО уничтожит фашизм на Украине на ближайшие 100 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80УЕ-1

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в разговоре с NEWS.ru предложил назвать спецоперацию РФ на Украине «Конец фашизму». Эксперт подчеркнул, что СВО на территории соседнего государства можно разбить на локальные — в Мелитополе, Херсоне и Мариуполе.

Первое, что приходит на ум — «Конец фашизму». Общее название уже полностью опубликовано в прессе — специальная военная операция. Она разбивается на ряд локальных типа Мариуполя, Херсона, Мелитополя. Мы начали спецоперацию, чтобы покончить с фашизмом на Украине. И не просто покончить, а уничтожить его в нашем обществе, чтобы ближайшие 100 лет он не терроризировал, не беспокоил наших внуков и правнуков, — добавил Липовой.

Накануне глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил назвать специальную военную операцию РФ на Украине в честь Николая Ватутина. В разговоре с NEWS.ru он объяснил, что с именем советского генерала связано «очищение» украинской территории от «коричневой нечисти», которая воевала на стороне Адольфа Гитлера. По словам Миронова, под руководством Ватутина советские войска освободили Донбасс, Харьков, Полтаву, Чернигов и провели форсирование Днепра. Также Ватутин успешно возглавил Днепровско-Карпатскую наступательную операцию и «вышвырнул» гитлеровцев из Киева.

Ранее депутаты Мосгордумы предложили увековечить подвиги российских солдат, участвующих в освобождении ДНР и ЛНР, назвав безымянную территорию у здания консульства США площадью Защитников Донбасса. С данной инициативой выступили представители четырех политических объединений: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Моя Москва».