На балкон с портретом: ветераны рассказали о планах на 9 Мая

https://static.news.ru/photo/3c17ac38-906e-11ea-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти перенесли парад и ряд других публичных праздничных мероприятий по случаю 75-й годовщины Победы на неопределённый срок в связи с распространением коронавируса. Ветераны Великой Отечественной войны рассказали, как они проведут праздник в условиях ограничений.

В беседе с «Вечерней Москвой» участник боёв на Курской дуге Григорий Андреев рассказал , что часто вспоминает фронтовые дни и делится историями с внуками. Каждый год ветеран отмечал праздник Победы на Красной площади, и сейчас он очень расстроен, что придётся встретить торжественную дату дома. Андреев собирается принять участие в акции «Бессмертный полк» и выйти на балкон с портретом своего боевого товарища Петра Чусовского.

Партизан-разведчик Семён Лозневой, который принимал участие в обороне Москвы, заявил, что перенос праздничных мероприятий его не беспокоит. Ветерана больше заботит тот факт, что молодое поколение мало знает об истории своей страны.

Никому не интересно это. Все в компьютерах сидят. Больше никого ничего и не волнует, — посетовал Лозневой.

Бывший партизан рассказал, что отметит 9 Мая перед телевизором за просмотром любимых фильмов. Лозневой выразил надежду, что парад Победы всё-таки проведут в этом году.

Алексей Дубатов в возрасте 17 лет потерял под Сталинградом отца и счёл своим долгом пойти на фронт вместо погибшего. Ветеран сообщил, что встретит День Победы дома, но как только карантинные ограничения будут сняты, он отправится в поездку к местам боевой славы.

Как сообщал NEWS.ru, вместо праздничного концерта в День Победы на Красной площади пройдёт литературно-музыкальный спектакль, который покажут федеральные телеканалы.