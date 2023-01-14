На «Авито» предложили аренду места в «гостинице-бункере»

Фото: avito.ru

На сайте по размещению объявлений «Авито» появилось предложение об аренде места в «гостинице-бункере», внимание на это обратили авторы Telegram-канала SOTA. В объявлении говорится, что объект располагается в 500 км от МКАД, а стоимость одного койко-места в четырехместном номере составляет 150 тысяч рублей до конца года. На момент публикации текста предложение было снято с публикации.

Авторы объявления уточнили, что гостиница предоставляет трехразовое питание, медикаменты, а также автономное электроснабжение. На территории заведения размещены компьютерные и читальные залы, а также зоны для игры в приставку и просмотров кино. Сама библиотека фильмов заполнена на 20 ТБ.

По словам арендодателя, заселиться в гостиницу можно будет только в случае «появления угрозы для Москвы» — постояльцу придет СМС-сообщение с координатами объекта. Если до конца 2023 года этого не произойдет, половина уплаченной суммы вернется съемщику.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что в объявлениях о продаже московских квартир появился пункт о наличии бомбоубежищ в домах.

Как рассказал NEWS.ru полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин, бомбоубежища являются важнейшим элементом защиты жизни и здоровья граждан, они должны быть готовы на всякий случай. По его словам, укрытия могут понадобиться не только во время войны. Речь также идет о землетрясениях, наводнениях и техногенных катастрофах. Литовкин добавил, что в 1990-е годы бомбоубежища были распроданы.