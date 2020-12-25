На аукционе в Москве разыграют 16 букв «М» из метро

https://static.news.ru/photo/f4899378-46c9-11eb-acf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице на аукционе будут разыграны 16 букв «М» из метро. Мероприятие состоится 28 декабря.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Согласно ему, стартовая цена буквы составит 10 тыс. рублей.

К Новому году на специальном аукционе мы разыграем 16 легендарных букв «М». Да, это те самые яркие и всем знакомые с детства символы метро, — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что эти буквы «служили городу» с 1985 года и «много лет верно указывали путь в подземку» жителям и гостям столицы. На данный момент навигация в метро приводится к новому стандарту, старые указатели износились, поэтому их постепенно заменяют на новые.

Одна из 16 уже снятых букв «М» может поселиться у вас дома, — говорится в сообщении.

Для участия в аукционе необходимо с 25 декабря зарегистрироваться на специально созданном для этого сайте. Стать участниками аукциона смогут только первые 35 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Екатеринбурге десятки пар начали одновременно целоваться в метро в знак протеста против ограничительных мер, действующих в городе из-за эпидемиологической обстановки. Акция также была приурочена к выходу у местной группы песни под названием Let’s kiss («Давайте целоваться»).