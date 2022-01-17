На Алтае задержали организатора ячейки «Свидетели Иеговы»

В Республике Алтай задержали руководителя ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), который пытался продолжить работу организации. Возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка СК России.

По предварительным данным, с мая 2017 года местный житель, осведомлённый о ликвидации организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в её структуру местных религиозных организаций, в том числе «Свидетели Иеговы «Горно-Алтайск», умышленно продолжал её деятельность путём созыва собраний, вербовки новых членов. В целях конспирации он определял места посредством программного обеспечения для видеозвонков, а также руководил проведением собраний, проповедуя религию «Свидетели Иеговы», — говорится в сообщении.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина осуществлял видео встречи для 100 участников секты. Одна из участниц встреч рассказала, что её завлекли в секту, когда она переживала тяжёлую ситуацию в жизни. Вся её семья погибла в ДТП. Ей показалось, что участники встреч неравнодушны к её судьбе.

Ежемесячно я отдавала все свои деньги на помощь братьям и сёстрам [по секте], — сообщила она.

Мужчине предъявлено обвинение, избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Ранее стало известно, что в феврале 2021 года полицейские задержали ряд участников и организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело об экстремизме. По версии следствия, подразделение этой религиозной организации появилось на севере Москвы в сентябре 2017 года.

Кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями.