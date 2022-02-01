На Алтае суд признал выгнавшего пасынка на мороз мужчину виновным в побоях

Шелаболихинский районный суд Алтайского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя за избиение детей своей сожительницы, передаёт пресс-служба прокуратуры края. Ситуация в семье получила огласку после публикации в Сети видео, в котором малолетний ребёнок был выставлен на мороз без одежды. Ролик привлёк внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Навестившая семью опека обнаружила избитого 2-летнего младенца, родителей задержали.

Он (отчим — NEWS.ru) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, мужчина, проживавший с гражданской супругой и её тремя детьми, в апреле 2021 года избил старших сыновей пяти и шести лет пластиковой бутылкой. После этого мальчикам потребовалась медицинская помощь в условиях стационара. Отмечается, что после этого случая опека уже изымала детей из семьи, но позже вернула обратно.

Ранее сообщалось, что 31-летней матери и 34-летнему отчиму детей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину они не признают.

Женщину обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, применении насилия к представителю власти и «причинении физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних». Отчима обвиняют только по последней статье.

Кроме того, уголовное дело о халатности возбуждено на представителей органов опеки, знавших о ситуации в семье и не принявших меры по изъятию детей.