Алтайские учёные разработали съедобную посуду. Об этом сообщили в пресс-центре управления печати и массовых коммуникаций региона. Для её изготовления используется люпин — растение из семейства бобовых.
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Идея разработать технологию глубокой переработки зерна люпина возникла два года назад. В мире производство съедобной биоразлагаемой посуды уже получило широкое распространение, — рассказал собеседник агентства.
Ранее, как писал News.ru, Минпромторг поддержал запрет на пластиковую посуду. По мнению представителей ведомства, эта инициатива может стать инструментом снижения негативного воздействия человека на окружающую среду.