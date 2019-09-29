https://static.news.ru/photo/34f0ed7e-e287-11e9-91a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Алтайские учёные разработали съедобную посуду. Об этом сообщили в пресс-центре управления печати и массовых коммуникаций региона. Для её изготовления используется люпин — растение из семейства бобовых.

Как сообщает Интерфакс , тарелки, которые после еды можно будет съесть, придумали сотрудники Алтайского государственного университета совместно с учёными Алтайского государственного технического университета.

Идея разработать технологию глубокой переработки зерна люпина возникла два года назад. В мире производство съедобной биоразлагаемой посуды уже получило широкое распространение, — рассказал собеседник агентства.

Ранее, как писал News.ru, Минпромторг поддержал запрет на пластиковую посуду. По мнению представителей ведомства, эта инициатива может стать инструментом снижения негативного воздействия человека на окружающую среду.