Очевидец рассказал, как сделал фото Гагарина после его возвращения на Землю Солдат-срочник Пекарский рассказал, как сделал фото Гагарина после его полета

Фото: РИА Новости

Спускаемый аппарат космического корабля «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным совершил посадку в районе деревни Смеловка Саратовской области

Солдату-срочнику из Приморья Анатолию Пекарскому пришлось сменить воинскую часть после того, как он сделал первые фото Юрия Гагарина после его полета в космос в 1961 году, рассказал он VLADIVOSTOK1.RU. По словам Пекарского, не помогла даже похвала от министра обороны.

Пекарский в 1961 году проходил срочную службу в ракетной части и 12 апреля сделал первые фото Гагарина, после того как космический корабль с человеком на борту вернулся на Землю. Приходить с камерой на территорию космодрома в тот день было нельзя, но солдат решил спрятать фотоаппарат «Зенит» в аппаратной.

Нас подняли по тревоге и сказали: «Работаем по космосу!» После раздался громкий хлопок. Видим — что-то спускается на парашютах, — рассказал Пекарский.

По его словам, сначала начали приземляться части корабля, после в нескольких километрах от воинской части в поле спустился сам Гагарин. Первым делом он попросил телефон. Когда о завершении полета было доложено, военные обступили космонавта, и Пекарский предложил сфотографироваться.

Срочник получил благодарственное письмо от министра обороны СССР Родиона Малиновского. Но фотоаппарат на территории был запрещен, и Пекарского перевели из ракетной в авиационную часть.

Ранее сообщалось, что в День космонавтики президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавтам Андрею Федяеву и Дмитрию Петелину. Согласно указу главы государства, звания присвоены космонавтам за «мужество и героизм» во время «длительного космического полета» на МКС.