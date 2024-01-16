На Алексея Пивоварова составили протокол за отсутствие плашки иноагента

Фото: roscongress.org

Алексей Пивоваров

На журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) составили протокол о несоблюдении закона о деятельности иностранного агента. Сообщается, что он не использовал в публикации иноагентскую плашку. Материалы дела поступили в Пресненский районный суд Москвы. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Теперь журналисту грозит штраф до 50 тысяч рублей. Дата заседания пока не назначена.

10 января Савеловский районный суд оштрафовал бывшего игрока телешоу «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тысяч рублей за несоблюдение правил публичной деятельности для граждан с обозначенным статусом. Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 года. Позже он покинул Россию. Отмечается, что в отношении Аскерова также расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. В апреле 2022 года МВД России объявило Аскерова в розыск.

12 января Минюст России внес в список иноагентов писателя Бориса Акунина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и журналиста Александра Минкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Также в реестр попало интернет-издание «Холод» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).