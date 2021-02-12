На акциях в поддержку Навального были задержаны 19 человек

https://static.news.ru/photo/67bd14b0-6f55-11eb-8230-96000091f725_660.jpg Фото: teamnavalny_vrn/instagam.com

На акции «Любовь сильнее страха», инициированной представителями штаба осуждённого оппозиционера Алексея Навального, в разных городах России были задержаны 19 человек.

Девять участников несанкционированных акций были задержаны правоохранителями в Казани, шестеро из которых были отпущены без составления протокола. Двоих из них оштрафовали на 10 тысяч рублей, ещё одного активиста оставили в отделении на ночь до суда, сообщает правозащитная организация «ОВД-Инфо».

Активисты пришли на согласованный митинг против политических репрессий с плакатами о забастовке, запланированной на 5 марта, — говорится в сообщении.

Две девушки были задержаны в Новосибирске, они устроили одиночные пикеты в поддержку Навального и были отпущены без составления протоколов. Ещё пятеро были задержаны в Симферополе, троих задержали в Москве.

Одного человека задержали за расклейку листовок об акции с фонариками и оставили на ночь до суда. Ещё двух задержали после выхода из метро с фонариками, досмотрели прямо в автозаке и отпустили, — отмечается на сайте «ОВД-Инфо».

Акция прошла в российских городах 14 февраля, в день популярного праздника — Дня святого Валентина. Россияне выходили из домов и фотографировались для соцсетей с фонариками. Во флешмобе, инициированном руководителем сети штабов Навального Леонидом Волковым, принимали участие известные медиаперсоны, такие как актриса Татьяна Лазарева, рэпер Noise MC и телеведущая Ксения Собчак.

Ранее NEWS.ru писал, что член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод назвал акцию в поддержку Навального с фонариками непопулярной и непонятой россиянами. Он подчеркнул, что популярность Навального начала падать, в основном из-за его циничного поведения на судебном процессе с ветераном Великой Отечественной войны.