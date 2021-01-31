На акции в поддержку Навального в разных городах задержали 3243 человека

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В городах России продолжаются несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По информации портала «ОВД-Инфо», актуальной на 17:05 мск, задержано 3243 участника протестов в разных городах.

Больше всего задержаний проведено в Москве — 895 человек. На втором месте по этому показателю идёт Санкт-Петербург — 564 человека. Замыкает эту тройку Красноярск, где насчитывается 194 задержанных.

Акции протеста в поддержку Навального, задержанного после возвращения из Германии, проходят по всей стране. В некоторых населённых пунктах производятся жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, возобновились задержания на Комсомольской площади в Москве. Митингующие от трёх вокзалов дошли до СИЗО «Матросская Тишина», где в настоящее время находится Навальный. Теперь они возвращаются на Комсомольскую площадь. Сотрудники полиции пытаются пресечь проведение акции и задерживает её участников. Вокзалы оцеплены, но работают в штатном режиме.