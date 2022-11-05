Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов

Первый замруководителя департамента строительства Москвы, бывший первый заммэра столицы, курировавший вопросы ЖКХ, Петр Аксенов скончался на 77-м году жизни, сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Причина и место смерти не называются.

Ушел из жизни Петр Николаевич Аксенов, первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы. <...> Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близкими и коллегам П.Н. Аксенова, — написал Платонов в Telegram-канале Московской ТПП.

Он напомнил, что вся трудовая биография Аксенова была неразрывно связана с Москвой — Аксенов прошел путь от простого рабочего на стройке до заместителя главы Депстроя. На этой должности он проработал почти 12 лет.

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