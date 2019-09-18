https://static.news.ru/photo/33a2958a-d9d6-11e9-8fec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В столице оптимизировали режим работы светофоров на 14 городских пешеходных переходах по многочисленным просьбам жителей Москвы.

На шести из них сократили время ожидания разрешающего движения сигнала. Ещё на восьми увеличили продолжительность зелёного света, пишет сайт телеканала « Москва 24 ».

Например, на пересечении улиц Вятской и 1-й Хуторской разрешающий сигнал действует в течение 20 секунд вместо 13. На улице Приорова возле дома 20/9 время его ожидания уменьшили на 19 секунд.

Кроме того, в Москве появились ещё два регулируемых пешеходных перехода. Они организованы на улице Грина и на пересечении Путилковского шоссе с 1-м Митинским переулком.

Ранее News.ru писал, что пробки на столичных дорогах вечером 17 сентября достигли восьми баллов.