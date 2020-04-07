Во многих городах России запущена акция «Мы вместе». Она призвана помочь людям, оказавшимся в самоизоляции. Содействие оказывается на всех уровнях — от юридических консультаций и онлайн-обучения до доставки продуктов и лекарств. Этот проект — результат совместной работы ОНФ, всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Ассоциации волонтёрских центров и Росконгресса.

Тысячи добровольцев работают по всей России. В Новосибирске находится один из крупных штабов по оказанию помощи нуждающимся. Сейчас здесь трудятся более 550 волонтёров на сотнях автомобилей. Несколько организаций и частных предпринимателей города безвозмездно поставляют в штаб лук, картошку, тушёнку, макароны, крупы — они входят в бесплатные продуктовые наборы, которые могут запросить малоимущие граждане.

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Корреспондент NEWS.ru провела день с представителями сибирского штаба. Местные волонтёры рассказали, что порой сталкиваются как с потребительским отношением заявителей, так и с равнодушием врачей к нуждам запертых в квартирах стариков.

Валентине Викторовне 70 лет, у неё хроническое заболевание сердца. Супруг женщины — её ровесник. Он инвалид с несколькими серьёзными недугами. Оба попадают в группу риска по коронавирусу. Муж с женой приняли решение о самоизоляции и уже неделю не покидают в квартиру. Продуктовые запасы вскоре иссякли, есть стало нечего, поэтому супруги обратились на горячую линию акции «Мы вместе».

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В руках у волонтёра Анастасии Бабарыгиной внушительный список провизии. Супруги любят молочные продукты. Им нужны сметана, творог, кефир, йогурт, сливочное масло и целых шесть литров молока. 19-летняя волонтёр придирчиво смотрит на срок годности товара. Девушка — студентка второго курса Новосибирского государственного медицинского университета и прихожанка протестанской церкви. К участию в акции Анастасию подтолкнула «поставленная Богом задача любить ближнего своего» и наличие свободного времени — всех студентов НГМУ перевели на дистанционное обучение.

Её напарницу зовут Марина Платонова. Она учитель русского языка и литературы в одной из школ города. В акции участвует, потому что захотелось «осмысленного существования после недельного заточения дома». Как и большинство жителей России, она сейчас не работает.

Благодарные пенсионеры приняли долгожданные продукты. Супруги поблагодарили девушек за «благородный труд» и даже попытались наградить чаевыми. Девушки отказались от денег.

Валентина Викторовна с мужем — это идеальные заявители, сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина. Далеко не всегда помощь волонтёров запрашивают люди, которым она действительно необходима.

Есть люди, которые относятся к волонтёрам, как к службе доставки. Они приезжают с набором продуктов и обнаруживают по указанному адресу особняк из красного кирпича с коваными воротами и хорошим автомобилем во дворе. Открывает калитку молодой и здоровый на вид человек. Не нужно забывать — мы работаем для пожилых и немощных людей, которым некому сходить за продуктами, а не для молодых и ленивых. Светлана Заикина руководитель регионального исполкома ОНФ в Новосибирской области руководитель регионального исполкома ОНФ в Новосибирской области

Иногда небедные граждане в полном расцвете сил даже заказывают бесплатный набор продуктов, который предназначается для малоимущих. Ещё вариант — представители штаба приезжают по адресу и видят нетрезвых людей, которым просто нужна закуска. Об этом поведал NEWS.ru один из водителей-волонтёров. Для таких авантюристов у представителей штаба заготовлен чёрный список.

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Ещё одна важная функция акции «Мы вместе» — доставка лекарств нуждающимся людям. Волонтёры ходят в аптеку, а также в поликлинику за льготными препаратами. Марина и Анастасия спешат к пожилой женщине, проживающей в центре города. У неё серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой и повышенная склонность к образованию тромбов. На постоянной основе даме нужно принимать дабигатран (антитромботическое, антикоагулянтное средство). Женщина утверждает, что запасы препарата уже на исходе.

Врач поликлиники № 27, принимающая в кабинете льготного лекарственного обеспечения, искренне удивилась, почему пациентка не пришла самостоятельно. О необходимости самоизоляции для пожилых людей в регионе она не слышала. Также она заявила, что нужного препарата нет в наличии, а она может выписать лишь лекарство похожего действия, и таковы «реалии жизни». После настойчивых вопросов корреспондента NEWS.ru о последствиях замены препарата дабигатран всё же нашелся, и волонтёры понесли женщине полный список медикаментов.

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Комментируя случай в поликлинике № 27, в местном штабе заявили, что у заявителей есть возможность заказать доставку препаратов неограниченное количество раз. То есть если бы сердечница не получила нужное лекарство, она могла делать подобный запрос волонтёрам постоянно. Пока лекарство не оказалось бы у неё в аптечке. Не исключено, что добровольцам пришлось бы ездить в медучреждение много раз. Это ещё один вариант нецелевого использования человеческого ресурса.

По данным пресс-службы Общероссийского народного фронта, в колл-центр поступило более 502 тысяч звонков от жителей разных регионов России, более 61 тыс. обращений зарегистрировано и свыше 53 тыс. — выполнено.

Чаще всего волонтёры выполняют заявки по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств. Но во всех регионах есть запросы, которые добровольцы отклоняют. Например, просьбы оказать парикмахерские услуги на дому. Россияне не всегда правильно распознают главную задачу волонтёров — помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.