«Мысли позитивно»: психолог о подготовке к новому учебному году Психолог Воробьева посоветовала студентам научиться тайм-менеджменту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы быстрее войти в рабочий режим и комфортно чувствовать себя в университете, студентам следует ежедневно просыпаться в одно и то же время, научиться тайм-менеджменту, а также постараться влиться в новый коллектив, посоветовала психолог Уральского медицинского колледжа Татьяна Воробьева. По ее словам, процесс адаптации к учебному заведению может занимать до полугода, главное — настроится на хорошее, пишет «ФедералПресс».

Процесс адаптации занимает от месяца до полугода. Мысли позитивно, настраивайся на хорошее. Будь активен: нахождение в различных секциях даст возможность приобрести новые знакомства с людьми, объединенными одной идеей, — пояснила специалист.

Воробьева порекомендовала студентам не начинать утро с гаджетов, а потратить это время на планирование своего дня. Кроме того, необходимо научиться делать это грамотно. Психолог порекомендовала литературу, которая поможет собраться «даже самым рассеянным». Так, по ее словам, стоит почитать книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса», Тимоти Пичила «Не откладывай на завтра» и Дэйва Креншоу «Миф о многозадачности: к чему приводит стремление успеть все».

Специалист также отметила, что не существует единого рецепта для всех, так как суточный режим и склад психики у одногруппников может отличаться. Однако важно помнить, что не стоит проводить все свое драгоценное время в телефоне.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в России, в школах и университетах следует снова ввести масочный режим и социальную дистанцию. Специалист также призвал школьных учителей и студентов ревакцинироваться к началу учебного года, чтобы предотвратить тяжелые случаи заболевания.