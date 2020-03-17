Вероятность введения карантина в российской столице не рассматривается властями. Об этом сообщила 17 марта Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. Чрезвычайная ситуация (ЧС) в Москве, и особенно ограничение использования рельсового общественного транспорта, могли бы привести к полному коллапсу столицы, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Одинаково плохи оба варианта — как полный отказ от общественного транспорта, так и попытка пользоваться им, но с регулярной дезинфекцией вагонов электричек и метро. И хорошо, что говорить об этом приходится лишь в сослагательном наклонении.

Само по себе введение режима ЧС сегодня во всём мире уже не звучит так шокирующе, как это воспринималось бы ещё четыре месяца назад. Строгий карантин с полной или частичной изоляцией отдельных регионов, включая столицы, вводят многие государства. Но ЧС в Москве представить очень сложно. И пока, к счастью, не нужно.

Замершее метро — полный транспортный коллапс

Общественный транспорт — рисковое место в плане распространения заразы, особенно метро. Вентиляция очень быстро разносит вирус по всему вагону. Миллионы людей трогают руками поручни эскалаторов, колонны, сиденья. Однако отказ от общественного транспорта в Москве — событие, возможное лишь при реализации апокалиптического сценария.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Жизнь российской столицы, как и всякого мегаполиса, зависит от автомобильных дорог и рельсового транспорта (электрички и метро). Примерно 45% населения города передвигается по дорогам (автомобили, такси, каршеринг), оставшиеся 55% используют подземку. Перегружено в Москве сегодня и то, и другое. Но, как считает эксперт по транспорту Пётр Шкуматов, если хотя бы одна из этих двух важнейших систем будет закрыта, наступит полный транспортный коллапс.

Метро — важнейший транспорт столицы. Никакого иного транспортного резерва в Москве нет. Если в случае закрытия метро все расчехлят свои автомобили и выедут на дорогу, вся Москва превратится в одну большую стоящую пробку. Узкое место — это вылетные магистрали, хордовые и кольцевые трассы. Их просто не хватает. Закрытие метро для Москвы — это полная остановка экономической жизни города и колоссальные потери в плане финансов для всей страны. Петр Шкуматов координатор движения «Общество Синих Ведёрок координатор движения «Общество Синих Ведёрок

Электричками и метро ежедневно пользуются до 2 млн человек из Подмосковья и с окраин столицы — таков объём так называемой «маятниковой миграции». Если представить, что электрички всё-таки ходят, а метро — нет, то смысла всем этим людям приезжать в Москву нет никакого. Допустим, 200 тысяч человек за пару часов приехало к закрытой станции метро «Комсомольская». Куда они пойдут? Резко повысится спрос на такси, считают эксперты. Как результат — перевозчики повысят цены.

В ситуации можно найти и конструктив. Так, необходимость минимизировать контакты и поездки на общественном транспорте неизбежно приведёт к классификации всех видов работ по возможности трудиться удалённо. Но есть сферы, например, строительство или уборка улиц, где нужно физическое присутствие людей. Всегда будет необходимость выполнять тот объём работ, который требуется для нормального функционирования города. И очевидного решения этого вопроса для Москвы пока нет, считают специалисты

Дезинфекция общественного транспорта

Более «мягкий» вариант карантина — это когда метро и прочий транспорт работает, но при этом проводятся меры по его тщательной дезинфекции. Они предусматривают санитарную обработку вагонов метро, автобусов, троллейбусов, трамваев и такси каждые три часа. К счастью, его пока тоже никто не собирается реализовывать.

Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Офицер войск радиационной, химической и биологической защиты рассказал NEWS.ru о своих сомнениях по поводу эффективности доступных «быстрых» дезинфекционных мероприятий. С его точки зрения, качественно дезинфицировать вагон метро или электрички за 10-15 минут невозможно. Старые поезда были без электроники, и их можно было бы дезинфицировать очень быстро. А новые оснащены электроникой. На их обработку нужно потратить не менее 30-ти минут времени, немалое количество дезрастворов и прочих расходников. И ещё полчаса или даже час вагон будет сохнуть. Получится, что на каждые три часа работы состава понадобится минимум час парковки ради дезинфекции. Интервал движения поездов из-за дезинфекции увеличится как минимум на четверть, если в метро ещё и найдётся место для размещения большого количества составов. В целом, по мнению эксперта, сценарий нежизнеспособный и попахивает профанацией.

Всё это — шизофрения

Люди склонны к панике, и при этом им подаётся информация в искажённом виде, считает Николай Земцов, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

В статьях и новостях о коронавирусе мы не видим сравнительных данных — сколько людей болеет гриппом, какова летальность от обычной пневмонии? Подача информации неверная, отсюда паника. По мне всё это — обычный весенний всплеск вирусных болезней. Раньше мы спокойно жили с мыслью о том, что можно заразиться, например, гриппом. Сейчас нам вбили в голову, что уханьский вирус — это чума. И началась шизофрения. Николай Земцов член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Парламентарий обратил внимание на то, что никто пока не умирает. Нет никакой нужды во введении карантина в Москве, поскольку «если мегаполис закрывается на карантин, то он становится тюрьмой для своих жителей».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решение вопроса в отношении панических настроений во многом зависит от грамотной и открытой информационной политики. И очень хорошо, считают эксперты, что наличие интернета не даёт властным структурам поддаться соблазну, чтобы скрыть те или иные события. С другой стороны, соцсети — отличная почва для рождения фейков, за которые, как известно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал ввести смертную казнь.

Ситуация для России благоприятна

В России нет практики введения ЧС. С точки зрения законодательства существует огромный пробел в этой области, считают юристы.

Ситуация, если дойдёт дело до введения строгого карантина в столице, будет совершенно неоднозначная, каким образом она будет проходить, никто не знает. ЧС оправдывает всё. Законодательством она никак не урегулирована. Александр Карабанов адвокат, кандидат юридических наук адвокат, кандидат юридических наук

Коллега Карабанова, юрист Роман Устинов считает, что в ситуациях с исключительными обстоятельствами, отступать от норм можно — это прописано в Конституции. Но только если это продиктовано необходимостью безопасности всего населения страны. Пока, считает Устинов, все предпринятые меры оправданны.

Александр Авилов/АГН «Москва»

В целом большинство экспертов считает, что в настоящий момент для того, чтобы не было паники, делается гораздо больше, чем обычно. Меры правительства носят превентивный характер. Достаточно чётко работают горячие линии московских департаментов — туда легко можно дозвониться и получить ответ на любой вопрос, что в целом препятствует панике. Правительство создаёт разного рода координационные комитеты с очень жёсткой, военизированной структурой подчинения. И это, по мнению социолога Дмитрия Рогозина, шаг очень верный.

Сейчас на первый план выходят не гражданские формы решения тех или иных вопросов, а военизированные, со строгой иерархией форматы принятия решений и их исполнения. Если мы будем играть в демократические решения, то ничего хорошего не будет — это видно по тем событиям, которые происходят в мире. Россия в какой-то степени сейчас находится в благоприятной ситуации осмысленного рассмотрения всего, что происходит на планете. Дмитрий Рогозин заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС

Эксперт напомнил, что сегодня в мире представлены разные варианты работы с проблемой пандемии. Ситуация купируется в каждой стране по-разному. Для России сейчас главное — сделать правильные выводы.

Традиционная политика РФ — учиться у Запада на примере успешной практики в тех или иных сферах. Сегодняшняя ситуация уникальна: у нас есть возможность учиться на ошибках Запада. В какой степени этим воспользуется правительство — сказать сложно.