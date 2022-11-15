Ухудшающий фактор: как стресс провоцирует рак Мыши в тревоге и депрессии больше подвержены онкологическим заболеваниям

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Исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН изучили влияние хронического социального стресса у животных на механизмы канцерогенеза, то есть процесса зарождения и развития злокачественных опухолей. Оказалось, что тревожно-депрессивное расстройство может ускорять рост новообразований, а также ослаблять иммунную защиту. Уже через две недели после начала депрессии в организме подопытных мышей происходили необратимые процессы. NEWS.ru узнал подробности исследования.

Мыши потеряли вкус к жизни

В рамках исследования учёные поместили мышей-самцов в клетки, разделённые прозрачной перфорированной перегородкой. Животные видели друг друга, чувствовали запах, но приблизиться не могли. Ежедневно перегородку убирали, и особи, оказавшись в одном пространстве, дрались друг с другом.

В результате нескольких стычек выявлялись постоянные победители и побеждённые, агрессоры и жертвы. Одни всегда во время теста нападали на сородичей, другие защищались. После теста побеждённого самца пересаживали в чужой отсек клетки, а победителя оставляли в домашней клетке.

Здесь очень незначителен физический компонент воздействия самцов друг на друга, поскольку агрессивные столкновения прекращали, возвращая перегородку на место, если драки были интенсивными. Однако оставалось ожидание неблагоприятного развития событий, вызванное хроническим социальным стрессом, который длился постоянно, именно его мы рассматриваем в качестве психопатогенного фактора. Анна Галямина научный сотрудник сектора нейрогенетики и социального поведения Института цитологии и генетики СО РАН, кандидат биологических наук

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Через две недели учёные заметили, что у побежденных животных развилось состояние хронической тревоги и ещё через неделю — депрессивноподобное состояние, которое по многим критериям соответствовало этому заболеванию у людей. Мыши стали апатичными, малоподвижными и перестали предпочитать подслащённую воду обычной, как это бывает у грызунов в обычном состоянии. Учёные проводят параллель с человеком в депрессивном состоянии, который перестаёт испытывать удовольствие от того, что раньше любил. То есть у мышей развивается основной симптом депрессии — ангедония, объясняют исследователи.

Помимо сходной симптоматики было доказано сходство нейрохимических изменений в мозге. Также снизилось время «активного плавания». Это основной тест, в котором было принято оценивать депрессивное состояние у мышей. Когда животных помещали в воду, «агрессивные» особи активно пытались выплыть. Депрессивные же замирали в воде, оставаясь неподвижными. Помимо этого, вторые теряли интерес к общению с сородичами, сторонясь даже неагрессивных особей. В общем — демонстрировали все признаки больного человека, находящегося в глубокой депрессии.

Ситуация выравнивалась, когда грызунам давали антидепрессанты, которые, как и у людей, оказывали позитивный эффект.

Влияние депрессии на канцерогенез

Оказалось в эксперименте, что у депрессивных мышей, которым вводили опухолевые клетки карциномы, число метастазов в легких было существенно больше, чем у нормальных животных.

Я предполагаю, что именно хронический социальный стресс — это (депрессивное состояние. — NEWS.ru) — ухудшающий фактор. Если у человека рак и это единственное плохое, что с ним случилось, то вероятность выздоровления, хорошего исхода у него выше, чем у того, у кого и так всё в жизни плохо, — отметила эксперт.

Учёные также исследовали у депрессивных грызунов гипоталамус, структуру мозга, которая первой реагирует на стресс. Целью было понять, как хронический стресс влияет на процессы канцерогенеза и апоптоза, ответственного за саморазрушение клеток. Последнее происходит в организме каждый день, а иммунитет «обнаруживает» раковые клетки и уничтожает их.

Мы предположили, что в депрессивном состоянии увеличивается вероятность того, что если возникнет опухоль, она будет развиваться быстрее. Гены, которые включены апоптоз, тоже меняют уровень своей экспрессии — в результате повреждённые клетки будут менее активно гибнуть, — рассказала Анна Галямина NEWS.ru.

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И действительно, при этом исследователи обнаружили, что в гипоталамусе у животных менялся уровень экспрессии (активности) генов, вовлечённых в процессы роста опухоли или программированной клеточной гибели. Более того, были найдены определенные гены, изменение экспрессии у которых было сходно с теми, что находили в опухолях у людей.

Исследование учёных носит фундаментальный характер. Пока не идёт речи о практическом применении полученных знаний. Сибирские исследователи надеются, что в будущем это поможет ответить на вопрос о причинах появления злокачественных опухолей. Подобные работы необходимы, поскольку их результаты направлены уже на спасение здоровья и жизней многих миллионов людей, отметила Анна Галямина.

К выводам о том, что стресс провоцирует онкологические заболевания, пришли учёные из Питтсбургского университета (Пенсильвания). Они выяснили, что гормоны, вырабатываемые организмом при стрессе, «пробуждают» раковые клетки. В результате у человека может вновь появиться опухоль. К похожему выводу пришли исследователи из Национального института онкологии в США.