Лисовец назвал дизайнера Миякэ основателем стиля мятых пиджаков

Фото: Xinhua/Global Look Press

Модели представляют творения Иссэй Миякэ во время показа готовой одежды. Париж

Японский модельер Иссэй Миякэ ввел в обиход гранжевый стиль, который популярен на протяжении 60 лет, рассказал в беседе с NEWS.ru стилист Влад Лисовец. Он подчеркнул, что гранж особенно был в моде в начале 2000-х, из-за ярких и запоминающихся образов одежду Миякэ предпочитали творческие личности и интеллигенция.

Этот модельер делал одежду, которая никогда не отвечала за моду, а отвечала за стиль. Творческие личности, интеллигенция предпочитала его одежду, потому что она всегда обращала на себя внимание. Это имеет свой особенный крой, очень узнаваемый, у него было много последователей. Он на века останется определением стиля вареной шерсти, помятых пиджаков, футболок странной формы, брюк неклассического кроя, — сказал Лисовец.

Японский модельер с мировым именем Иссэй Миякэ скончался в возрасте 84 лет. По данным агентства Kyodo, причиной смерти стала гепатоцеллюлярная карцинома.

Миякэ был одним из наиболее известных мировых модельеров одежды и производителем духов своего имени. Именно у него один из основателей Apple Стив Джобс заказал сотню тех самых чёрных водолазок, которые носил до самой смерти.