Мята vs мелисса: какой душистой траве нужен особый уход? Правила посадки

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Казалось бы, что трудного в том, чтобы вырастить душистую траву на огороде? Однако даже мята и мелисса требуют отдельного внимания к себе. При этом вырастить ароматную траву под силу абсолютно каждому, если знать несколько правил посадки.

Мята — королева сада.

Сажайте в контейнеры или ограничивайте бордюрами — иначе заполонит весь огород.

Любит полутень и влажную почву.

Обрезайте верхушки для пышности.

Мелисса — нежная, но капризная. Она нуждается в особом уходе.

Требует солнечных мест с рыхлой землей.

Полив умеренный — не терпит переувлажнения.

На зиму лучше укрывать.

Собирайте листья до цветения — тогда аромат самый сильный! Помните, мелиссу можно размножить делением куста весной, а мяту — даже маленьким кусочком корня.

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