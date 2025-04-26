Казалось бы, что трудного в том, чтобы вырастить душистую траву на огороде? Однако даже мята и мелисса требуют отдельного внимания к себе. При этом вырастить ароматную траву под силу абсолютно каждому, если знать несколько правил посадки.
Мята — королева сада.
- Сажайте в контейнеры или ограничивайте бордюрами — иначе заполонит весь огород.
- Любит полутень и влажную почву.
- Обрезайте верхушки для пышности.
Мелисса — нежная, но капризная. Она нуждается в особом уходе.
- Требует солнечных мест с рыхлой землей.
- Полив умеренный — не терпит переувлажнения.
- На зиму лучше укрывать.
Собирайте листья до цветения — тогда аромат самый сильный! Помните, мелиссу можно размножить делением куста весной, а мяту — даже маленьким кусочком корня.
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