Казалось бы, что трудного в том, чтобы вырастить душистую траву на огороде? Однако даже мята и мелисса требуют отдельного внимания к себе. При этом вырастить ароматную траву под силу абсолютно каждому, если знать несколько правил посадки.

Мята — королева сада.

  • Сажайте в контейнеры или ограничивайте бордюрами — иначе заполонит весь огород.
  • Любит полутень и влажную почву.
  • Обрезайте верхушки для пышности.

Мелисса — нежная, но капризная. Она нуждается в особом уходе.

  • Требует солнечных мест с рыхлой землей.
  • Полив умеренный — не терпит переувлажнения.
  • На зиму лучше укрывать.

Собирайте листья до цветения — тогда аромат самый сильный! Помните, мелиссу можно размножить делением куста весной, а мяту — даже маленьким кусочком корня.

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