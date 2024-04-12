«Мясорубка для ВСУ»: военэксперт раскрыл детали боев за Часов Яр Военэксперт Шарковский: бои за Часов Яр превратились для ВСУ в мясорубку

Военный эксперт Александр Шарковский предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России вошли в восточную часть Часова Яра и зачистили ее, а по западным районам городе работает артиллерия и авиация ВС РФ. Он не исключил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) бои за населенный пункт превратились в «мясорубку». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Российские войска вошли в восточную часть и уже успели её зачистить. По западной части работает артиллерия и авиация.У ВСУ очень мало шансов, они с других участков ЛБС снимают резервы, затыкая дыры, как это было в Артемовске. По старой традиции ВСУ будут удерживать Часов Яр до последнего, устроив там очередную мясорубку для своих войск, — считает Шарковский.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для оставшихся в городе гражданских. По его словам, украинская армия оборудовала в городе многочисленные оборонительные сооружения в жилых массивах и частных секторах.

Советник главы ДНР Ян Гагин тем временем рассказал, что российские силы вошли в пригород Часова Яра. ВСУ, отметил он, за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому ВС РФ продвигаются медленно.

Эксперт по анализу открытых данных издания Bild Юлиан Репке считает, что ВС РФ при наступлении на Часов Яр используют тактику двойного удара. По его мнению, российские подразделения обходят позиции ВСУ с флангов и одновременно с этим наносят прямые фронтальные удары. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.