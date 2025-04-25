Мясо с овощами в тарелках из фольги — сочный ужин без хлопот!

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Мясо с овощами в тарелках из фольги — сочный ужин без хлопот! Этот рецепт — настоящее спасение, когда хочется вкусно поесть, но не хочется мыть гору посуды. Ароматное мясо, нежные овощи и расплавленный сыр — все запекается вместе и получается невероятно вкусным!

Ингредиенты (на 2 порции):

свиная вырезка — 300 г;

картофель — 2 шт.;

шампиньоны — 100 г;

лук — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 20 г;

соль, перец, сушеный базилик — по вкусу.

Для сырной намазки:

майонез — 2 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

твердый сыр — 50 г.

Приготовление:

1. Подготовьте ингредиенты. Мясо нарежьте кусочками толщиной 2 см. Картофель, перец и грибы — ломтиками, лук — полукольцами. Чеснок измельчите.

2. Соберите порции. Листы фольги сверните пополам и слепите из них тарелки, выложите слоями картофель, мясо, овощи, грибы. Посолите, поперчите, добавьте кусочек масла и чеснок. Можно использовать одноразовые фольгированные формы для запекания.

3. Приготовьте намазку. Смешайте майонез, горчицу и натертый сыр. Равномерно распределите смесь поверх мяса и овощей. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40–50 минут с фольгой сверху и на пять минут на гриль без фольги для румяной корочки.

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