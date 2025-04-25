Мясо с овощами в тарелках из фольги — сочный ужин без хлопот! Этот рецепт — настоящее спасение, когда хочется вкусно поесть, но не хочется мыть гору посуды. Ароматное мясо, нежные овощи и расплавленный сыр — все запекается вместе и получается невероятно вкусным!
Ингредиенты (на 2 порции):
- свиная вырезка — 300 г;
- картофель — 2 шт.;
- шампиньоны — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сливочное масло — 20 г;
- соль, перец, сушеный базилик — по вкусу.
Для сырной намазки:
- майонез — 2 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- твердый сыр — 50 г.
Приготовление:
1. Подготовьте ингредиенты. Мясо нарежьте кусочками толщиной 2 см. Картофель, перец и грибы — ломтиками, лук — полукольцами. Чеснок измельчите.
2. Соберите порции. Листы фольги сверните пополам и слепите из них тарелки, выложите слоями картофель, мясо, овощи, грибы. Посолите, поперчите, добавьте кусочек масла и чеснок. Можно использовать одноразовые фольгированные формы для запекания.
3. Приготовьте намазку. Смешайте майонез, горчицу и натертый сыр. Равномерно распределите смесь поверх мяса и овощей. Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 40–50 минут с фольгой сверху и на пять минут на гриль без фольги для румяной корочки.
Ранее мы делились рецептом мясного рулета с сыром и шпинатом! Вкуснятина на ужин!