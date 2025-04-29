Обычный шашлык уже надоел? Попробуйте приготовить его в средиземноморском стиле — с яркими травами, оливковым маслом и лимонной свежестью. Такой вкус точно напомнит отдых у моря, даже если вы на даче.
Ингредиенты
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Мясо (куриное филе или свинина) — 700 г
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Оливковое масло — 4 ст. л.
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Лимонный сок — 2 ст. л.
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Чеснок — 2 зубчика
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Сушеный орегано — 1 ч. л.
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Базилик — 1 ч. л.
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Розмарин — 0,5 ч. л.
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Сладкий перец — 1 шт.
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Помидоры черри — по вкусу
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Лук — 1 шт.
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Соль, перец — по вкусу
Приготовление
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Нарежьте мясо на средние кусочки.
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В глубокой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, орегано, базилик, розмарин, соль и перец.
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Переложите мясо в маринад, хорошо перемешайте и оставьте на 1–2 часа, а лучше на ночь.
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Нарежьте перец и лук крупными кусочками.
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Нанизывайте мясо на шампуры, чередуя с овощами и помидорами черри.
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Жарьте на мангале до румяной корочки, регулярно переворачивая.
Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.