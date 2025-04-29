Мясо с нотками юга — бомбический рецепт шашлыка в средиземноморском стиле

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Обычный шашлык уже надоел? Попробуйте приготовить его в средиземноморском стиле — с яркими травами, оливковым маслом и лимонной свежестью. Такой вкус точно напомнит отдых у моря, даже если вы на даче.

Ингредиенты

Мясо (куриное филе или свинина) — 700 г

Оливковое масло — 4 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Сушеный орегано — 1 ч. л.

Базилик — 1 ч. л.

Розмарин — 0,5 ч. л.

Сладкий перец — 1 шт.

Помидоры черри — по вкусу

Лук — 1 шт.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Нарежьте мясо на средние кусочки. В глубокой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, орегано, базилик, розмарин, соль и перец. Переложите мясо в маринад, хорошо перемешайте и оставьте на 1–2 часа, а лучше на ночь. Нарежьте перец и лук крупными кусочками. Нанизывайте мясо на шампуры, чередуя с овощами и помидорами черри. Жарьте на мангале до румяной корочки, регулярно переворачивая.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.