Обычный шашлык уже надоел? Попробуйте приготовить его в средиземноморском стиле — с яркими травами, оливковым маслом и лимонной свежестью. Такой вкус точно напомнит отдых у моря, даже если вы на даче.

Ингредиенты

  • Мясо (куриное филе или свинина) — 700 г

  • Оливковое масло — 4 ст. л.

  • Лимонный сок — 2 ст. л.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сушеный орегано — 1 ч. л.

  • Базилик — 1 ч. л.

  • Розмарин — 0,5 ч. л.

  • Сладкий перец — 1 шт.

  • Помидоры черри — по вкусу

  • Лук — 1 шт.

  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте мясо на средние кусочки.

  2. В глубокой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, орегано, базилик, розмарин, соль и перец.

  3. Переложите мясо в маринад, хорошо перемешайте и оставьте на 1–2 часа, а лучше на ночь.

  4. Нарежьте перец и лук крупными кусочками.

  5. Нанизывайте мясо на шампуры, чередуя с овощами и помидорами черри.

  6. Жарьте на мангале до румяной корочки, регулярно переворачивая.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.