Мясные рулетики с грибами и сыром — это настоящее кулинарное наслаждение, которое порадует всех любителей мясных блюд. Сочные свиные корейки, фаршированные ароматными шампиньонами и расплавленным сыром, подарят гармонию вкусов. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, радуя глаз и аппетит одним своим видом. Удивите своих близких восхитительным мясным рулетом!
Ингредиенты
- Свиная корейка — 1,2 кг (пласт)
- Шампиньоны — 250 г
- Маринованные огурцы — 2 шт.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Сыр — 200 г
- Чеснок — 3 зубчика + сушеный — 2 ч. л.
- Зеленый лук — 40 г
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Грибы и лук обжарьте до золотистости. Добавьте нарезанные огурцы, зеленый лук, чеснок. Остудите. Смешайте с тертым сыром.
2. Мясо нарежьте на стейки, отбейте, посолите, поперчите, посыпьте сушеным чесноком. Выложите начинку, сверните каждый рулет, перевяжите нитью или закрепите зубочисткой. Запекайте 40 минут при 180 °C.
Совет: Для румяной корочки за 10 минут до готовности смажьте рулет сливочным маслом.
Ранее мы готовили свиные рёбрышки в апельсиново-медовом маринаде! Ресторан у вас дома.