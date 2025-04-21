Мясные рулетики с грибами и сыром! Вкуснейший шедевр к любому гарниру

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Мясные рулетики с грибами и сыром — это настоящее кулинарное наслаждение, которое порадует всех любителей мясных блюд. Сочные свиные корейки, фаршированные ароматными шампиньонами и расплавленным сыром, подарят гармонию вкусов. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола, радуя глаз и аппетит одним своим видом. Удивите своих близких восхитительным мясным рулетом!

Ингредиенты

Свиная корейка — 1,2 кг (пласт)

Шампиньоны — 250 г

Маринованные огурцы — 2 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Сыр — 200 г

Чеснок — 3 зубчика + сушеный — 2 ч. л.

Зеленый лук — 40 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Грибы и лук обжарьте до золотистости. Добавьте нарезанные огурцы, зеленый лук, чеснок. Остудите. Смешайте с тертым сыром.

2. Мясо нарежьте на стейки, отбейте, посолите, поперчите, посыпьте сушеным чесноком. Выложите начинку, сверните каждый рулет, перевяжите нитью или закрепите зубочисткой. Запекайте 40 минут при 180 °C.

Совет: Для румяной корочки за 10 минут до готовности смажьте рулет сливочным маслом.

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