Мясной гуляш с рожками как в СССР: шеф Ивлев раскрыл лучший рецепт

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Многие помнят со времен СССР вкуснейший гуляш с рожками. Это блюдо определенно ассоциируется с детством. Шеф-повар Константин Ивлев раскрыл рецепт гуляша из нежнейшей говядины.

Главный секрет заключается в долгом томлении говядины и последующем затягивании его мучной болтушкой. Мяса и густого соуса в гуляше должно быть поровну.

Для приготовления возьмите 200 г мякоти говядины, одну морковь, две луковицы, 150 г томатной пасты, две столовые ложки муки, 100 мл растительного масла, 200 мл воды для мучной болтушки, соль, перец по вкусу.

Нарежьте мясо кубиками, а крупные жировые прослойки предварительно удалите. Обжарьте мясо в глубокой сковороде на заранее раскаленном масле. Можно взять подсолнечное, чтобы вкус был точно как в СССР. Жарьте на малом количестве масла, давая возможность вытопиться говяжьему жиру. Мясо обжаривайте партиями до полуготовности.

Далее добавьте нарезанные мелкими кубиками морковь и лук, а когда припустятся — томатную пасту. Как только кислинка в аромате пропадет, залейте все водой и доведите до кипения. Далее поставьте огонь на минимум, посолите, поперчите и оставьте томиться на час.

Готовим болтушку. Воду смешать с мукой до однородной массы. Консистенция должна напоминать тесто для блинов. Через час томления в мясо добавьте мучную смесь. По консистенции соуса будет понятно, нужна ли еще вода или нет. Сварите макароны, залейте их гуляшом и подавайте на стол.

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