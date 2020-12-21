Мясников заявил о бессмысленности закрытия границ из-за нового коронавируса

https://static.news.ru/photo/a65d2932-435c-11eb-957b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что закрытие границ с Великобританией из-за обнаруженного на её территории более заразного типа коронавируса бессмысленно.

По его словам, инфекция мутировала ещё с начала пандемии. Так, мутации G614 и D614 летом 2020 года вытеснили первоначальный уханьский коронавирус, распространившись в Южной Европе и других регионах. Претерпев ряд изменений, патоген стал более заразным, но при этом менее смертельным.

В своём Telegram-канале Мясников отметил , что на самом деле специалистам известна эта мутация ещё с сентября. В свою очередь это означает, что она «за три месяца давно уже вышла за пределы Англии». Кроме того, по его мнению, то, что мутацию обнаружили в Великобритании, не значит, что она произошла именно там.

Британские учёные — молодцы, обнаружили, но где гарантия того, что её туда в августе не завезли, например, из Индии? — сказал врач.

Поэтому телеведущий назвал бессмысленным ограничение транспортного сообщения и закрытие границ с Великобританией.

Кроме того, он отметил, что мутировавшие вирусы имеют прежнюю уязвимость перед разработанными вакцинами. По его словам, пока все препараты, разработанные на основе генома уханьского коронавируса, показывают эффективность на всех изменённых типах патогена.

Ранее NEWS.ru писал о том, что возникновение в Соединённом Королевстве нового штамма COVID-19 объясняется естественной мутацией коронавируса. Об этом заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.