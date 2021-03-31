Мясников заявил, что в России будет «25-я волна» коронавируса

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На территории России будет и третья, и четвёртая, и пятая, и 25-я волна коронавирусной инфекции нового типа. Гражданам нужно привыкнуть к тому, что COVID-19 никуда не уйдёт. Об этом сообщил доктор и телеведущий Александр Мясников.

В частности, врач прокомментировал слова замглавы Министерства здравоохранения Татьяны Семёновой, которая заявила, что показатели заболеваемости указывают на третью волну распространения инфекции. Как заметил Мясников, российское правительство едва ли введёт жёсткие ограничительные меры. Кроме того, доктор призвал граждан отнестись к вакцинации ответственно.

Относительно наступления новой волны он сказал следующее.

Будет и третья, и четвёртая, и пятая, и двадцать пятая волна. Людям надо свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 никуда не исчезнет. А прививаться придётся, скорее всего, раз в один-два года, — подчеркнул Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Как ранее передавал NEWS.ru, доктор ответил на часто задаваемые вопросы о третьей волне коронавируса. По его мнению, от COVID-19 ограничения не помогают.

Мясников заявил, что коронавирус останется с человечеством навсегда. Для всех коронавирусов характерно течение волнами, новый не исключение. Соответственно, третья волна, которая началась в Европе, была предсказуемой. При этом ясно, что и до России она докатится.