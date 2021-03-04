Мясников заявил, что поддерживает идею ковид-паспортов

https://static.news.ru/photo/1965191a-7d0c-11eb-86e5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинированные должны получать преференции. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя идею ввести специальные ковид-паспорта.

Я все-таки сторонник этой непопулярной меры в том плане, что обязательно [вакцинировать от коронавируса] не надо. Но я вот, как ни странно, за ковид-паспорта, за то, чтобы были преференции вакцинированным, — заявил он в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым на YouTube.

Мясников считает, что у людей должен быть стимул делать прививку. Например, понимание того, что после вакцинации можно будет свободно передвигаться. Таким образом, чем сильнее будет карантин, тем больше будет желающих сделать прививку.

При этом врач осознаёт, что вакцинировать миллионы людей — это намного более сложная задача, чем просто сделать препарат и произвести его.

Одно дело вакцинировать воинскую часть — построил и вакцинировал. Другое дело — страну, населённую героями Достоевского, как было сказано, где у каждого своё мнение, своя вселенная внутри, — резюмировал Мясников.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после первого дня виртуального саммита ЕС заявила, что руководители стран Европейского союза решили, что в будущем необходимо введение электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Она отметила, что начало такой работе положено, а теперь необходимо претворить это в жизнь. По её словам, немецкие власти приняли решение о разработке подобного сертификата на национальном уровне.

До этого стало известно, что власти Дании намерены ввести в стране цифровые ковид-паспорта с информацией о вакцинации населения. Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства уже достигли соглашения с правительством.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила ранее, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких «коронавирусных паспортов» власти вводить не планируют, писал NEWS.ru.