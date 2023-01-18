Мясников заявил, что алкоголь и прорубь не совместимы Мясников перечислил основные правила купания в проруби на Крещение

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крещенские купания

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале рекомендовал воздержаться от алкоголя тем, кто решил окунуться в прорубь на Крещение. Он посоветовал не окунаться в ледяную воду также тем, у кого есть сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания. Остальным, по словам медика, бояться нечего.

Главное, помните — алкоголь и прорубь не совместимы. А так, не бойтесь: окунулись, вышли, растерлись, — дал совет Мясников.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил, что перед крещенскими купаниями лучше поменьше пить и съесть что-нибудь жирное. Он объяснил, что во время этого ритуала организм сталкивается с кратковременным общим переохлаждением, поэтому следует помнить про водно-солевой обмен.

До этого врач-педиатр Екатерина Кирюшина рассказала, что окунание в ледяную воду может вызвать холодовый шок, поскольку организм попадает в стрессовое физиологическое состояние. По ее словам, подготовленный человек может спокойно окунаться в ледяную воду, а неподготовленному такое действие может грозить болезнями и даже привести к смерти.