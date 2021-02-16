Мясников вступился за Соловьёва после его слов о Гитлере

https://static.news.ru/photo/fdca6718-7082-11eb-8066-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com

Телеведущий и главврач московской ГКБ № 71 Александр Мясников высказался о скандале, который вызвали слова журналиста Владимира Соловьёва, сравнившего оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером и подчеркнувшего положительные качества последнего.

Все неисчислимые беды, что нацизм принёс на нашу землю, никак не оправдываются тем, что тот или иной лидер имел те или иные качества, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что один из ближайших сподвижников Гитлера Герман Геринг также был одним из выдающихся лётчиков Первой мировой войны, а маршала Петена признавали национальным героем Франции, но впоследствии это не помешало приговорить его к расстрелу за предательство интересов страны во Вторую мировую войну.

По словам Мясникова, мысль Соловьёва заключалась в том, что «были враги, и не только наши, но и рода человеческого, и мы не жалели жизней, чтобы одолеть их. И мы можем гордиться этими победами». Но Навальный по сравнению с этими врагами, по мнению врача, «мелкая шавка», фигура, которая была раздута Западом при попустительстве российских властей.

Как сообщал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв сравнил Алексея Навального с лидером нацистского режима в Германии Адольфом Гитлером. При этом он отметил, что Гитлер «был очень смелым человеком».